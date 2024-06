Croazia, Dalic: "Abbiamo il gruppo più difficile ma non abbiamo paura"

AFP via Getty Images

In vista dell'esordio contro la, il commissario tecnico della, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida che aprirà il gruppo B. Queste le parole:- "Abbiamo il gruppo più difficile possibile, credo che l’inizio sia importante. Bisogna ricordare che abbiamo pareggiato contro il Marocco nella partita inaugurale dell’ultimo torneo. Ovviamente vorremmo non perdere, ma non andiamo in campo con questo obiettivo. Con tutto il rispetto per i nostri avversari, non abbiamo paura di nessuno. Naturalmente sarà difficile, ma credo nella nostra squadra".

- "Apprezzo molto le parole di elogio di Olmo. È un peccato che Dani, che ha giocato cinque anni nel nostro Paese, non sia nella nostra Nazionale".- "Hanno giocato meglio di noi a Euro 2021 e in Nations League. Sono stati duelli ad armi pari, nell'ultimo ci hanno battuto agli shootout. Non vogliamo vendicarci, vogliamo solo vincere".