Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato altre dichiarazioni dal nuovo centro di produzione di Lissone: "Stadi al 100%? Me lo auspico, per noi esiste solo questa ipotesi nonostante il 75% indicato dal Cts. Se si tratta di un breve periodo, ok, ma nel resto d’Europa tutti hanno il 100%. Per quanto tempo le nostre squadre dovranno soffrire una differenza di trattamento rispetto alle altre in Europa? Tutto questo poi incide sui pesantissimi numeri che stiamo vedendo come sistema. Auspico che il Governo apra al 100%, con green pass e mascherina, incentiveremo nel tentativo di far mantenere la mascherina".



Il numero uno della Lega ha anche ribadito la propria posizione in merito ai problemi di trasmissione dei match di Serie A riscontrati con Dazn: "Saremo intransigenti, devono essere trasmesse partite senza problematiche e basta. Devono adeguarsi". Infine, da Dal Pino è arrivata una risposta perentoria al tecnico della Lazio Maurizio Sarri in merito alle polemiche sugli orari delle partite: "In Premier ha giocato gare con ancora meno tempo a disposizione, non ci piace la maleducazione. La Lega determina e gestisce il calendario, abbiamo persone che subiscono pressioni ma andiamo avanti".