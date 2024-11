Dalla Colombia, la Lazio torna su James Rodriguez

AFP via Getty Images

In Colombia sono convinti:. Secondo quanto riportato dall'emittente Caracol Radio, infatti, il centrocampista colombiano potrebbe lasciare a breve il, visto che i numeri dicono che la sua avventura, per il momento, è da considerarsi negativa. La stessa fonte afferma, poi, che sul fantasista classe 1991 c'è nuovamente il club biancoceleste.Già durante la sessione di calciomercato estivo,. Poi, però, l'affare non era andato in porto a causa della scelta de ds Fabiani, che aveva parlato così delle possibili voce sull'arrivo del giocatore colombiano: "Prendere un 33enne per uno o due anni andrebbe contro il nuovo progetto giovane. Facciamo valutazioni anche sui minuti giocati negli ultimi tre anni".

Il centrocampista colombiano aveva, poi, scelto il. Con il club spagnolo, però, James non ha ancora trovato la quadra e ha collezionato solamente 5 presenze in campionato, per un totale di 123 minuti. Adesso in Colombia sono convinti che la Lazio starebbe pensando di fare un nuovo tentativo per il 33enne originario di Cúcuta. Questo già in vista del mercato invernale.