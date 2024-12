De Roon: "Atalanta da scudetto? Ancora no, l'Inter è la più forte"

Getty Images

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il centrocampista dell'Atalantaha analizzato la prima parte di stagione dei nerazzurri, primi in campionato a +2 sul Napoli, ai quarti di Coppa Italia e in zona playoff nel nuovo formato della Champions League. E a gennaio saranno anche protagonisti nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Il giocatore olandese racconta punti di forza e segreti di una macchina perfetta, quando gli chiedono se oggi è più difficile essere umili lui non si nasconde: "Sì, certo. La parola 'scudetto' non la nominiamo mai, ma è difficile negare che siamo lì e usiamo delle frasi fatte come 'è ancora lunga...'. Però arriverà un momento in cui dovremo dichiarare i nostri obiettivi".

- Per lo scudetto, però, c'è ancora tempo: "Io vedo ancora l'Inter come la squadra più forte. Dubito che servirà portare qualche compagno con i piedi per terra, eventualmente ci penserà l'allenatore e non io. Quando abbiamo vinto a Cagliari Gasperini ci ha detto solo che per arrivare in alto non è questo il livello che dobbiamo mostrare". Gli anni passano, i giocatori cambiano, ma la costante dell'Atalanta è lì in panchina; ogni anno l'impronta del Gasp fa la differnza: ". Se avesse un fumetto che potesse dirci quello che pensa, nella nuvoletta ci sarebbe scritto 'mamma mia, cosa stiamo facendo'".