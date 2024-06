De Vrij: "All'Inter ho giocato tanto. Io al top della condizione: quando abbiamo vinto lo Scudetto..."

Getty Images

Tocca a. Il difensore dell’è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell’Olanda e ha trattato tanti temi, tra cui proprio il suo rendimento con la maglia nerazzurra.“Infortunio al naso? Rompersi il naso è successo anche a me. Non è una bella sensazione, lo so per esperienza. Ora non ci resta che aspettare e vedere se sarà lì”.“Ci siamo sentiti durante la settimana in cui ero in Polonia. C’erano già stati dei colloqui con lo staff e li ha avuti anche Matthijs de Ligt. Io e Matthijs non siamo così diversi. Ho giocato bene contro l'Islanda e Matthijs ha giocato molto bene contro il Canada. Quindi dipende solo da cosa vuole esattamente l’allenatore".

“La freschezza mi aiuta, mi sento davvero in forma. L'ho anche detto quando sono arrivato (in ritiro, ndr). All'Inter ho giocato davvero tanto. Poi anche quando siamo diventati campioni d'Italia abbiamo continuato ad allenarci seriamente, anche se la pressione era semplicemente allentata. Fisicamente sono arrivato qui in un'ottima condizione”.