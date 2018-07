Ermanno Pieroni, direttore generale dell'Arezzo, ha parlato al portale Amarantomagazine.it sulle linee guida della squadra che sarà guidata in panchina, nella prossima Serie C, dall'ex tecnico bianconero Alessandro Dal Canto. "Juventus e Milan iscriveranno le seconde squadre e questo ci crea disagi per arrivare a qualche under - le sue parole -, ma non disperiamo. Siamo pronti a chiudere diverse trattative, dateci tempo. I gironi? Resteranno come quest'anno: a noi toccheranno piemontesi, liguri e toscane".