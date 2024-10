Di Canio critica il Milan su Kalulu: "Giuntoli è molto bravo, la scelta dei rossoneri è da discutere..."

Getty Images

, l'ex attaccante della Lazio, ma anche di Juventus e Milan, e oggi opinionista tv, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche del super colpo dei bianconeri, che è arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto dal Milan e che oggi, dato il rendimento avuto con, sta generando non pochi rimpianti fra i tifosi rossoneri."In questo Giuntoli è stato molto bravo: ci sarebbe da discutere la scelta del Milan, ma è un altro discorso."."Kalulu mi piace perché è versatile, è veloce, è aggressivo, è affidabile. A Lipsia gli abbiamo visto fare delle discese palla al piede di 60 metri: ha personalità, ha vinto in passato".

"Bisognerà cercare di recuperare Danilo, però anche lui da centrale è un po’ adattato: lì dovrà essere bravo l’allenatore a far sentire tutti importanti. Sai, adesso comincia il tour de force e non ci si può permettere di avere poche scelte, già ci sono gli infortuni"."E le partite della Juve, finora, sono sembrate tutte in equilibrio: quindi non sei una squadra che, spesso, va avanti 2-0 o 3-0 e può permettersi di dare riposo a chi gioca di più. Le sfide ora diventano quasi tutte scontri diretti"