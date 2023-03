Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia, tornando anche sulla vittoria di settimana scorsa all'Olimpico contro la Roma e della prestazione dell'arbitro Fabbri: "Io non ho parlato dell'arbitro, l'allenatore del Sassuolo non riesce a influenzare la stampa". Il tecnico neroverde successivamente, provocato da una domanda che faceva riferimento alla battuta di Mourinho in conferenza stampa "Dionisi è a casa tranquillo a bere l'acqua frizzante e a vedere la partita con i ragazzi", ha lanciato una stoccata allo Special One: "C'è chi parla di calcio e chi di altro, io parlo di calcio". Poi sul gol subito nel finale: "La cosa che mi ha lasciato l'amaro in bocca a Roma è il 3-4, poteva finire 2-4, fa differenza in un campionato, togliere quei gol 'sporchi' e su questo dobbiamo e vogliamo migliorare".