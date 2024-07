Dovbyk-Roma: è questione di tempo. L’ucraino è a un passo, decisive le prossime 48 ore

È questione di ore, probabilmente 48, e l’ucraino potrà ricevere un’accoglienza da super star come quella riservata per Soulé. Ieri pomeriggio c’è stato un altro incontro con gli agenti del giocatore che ha ribadito di voler solamente la Roma. Il procuratore,Continua a mandare altri indizi social: dopo aver iniziato a seguire il club giallorosso, De Rossi e Souloukou, ieri ha lasciato il ‘follow’ anche alle pagine social che parlano di Roma.

Un matrimonio che si farà con i Friedkin che sono pronti a mettere sul piattoaveva fatto al Girona prima del dietrofront di Dovbyk. Trovato anche l’accordo sulle commissioni:. Il Girona manterrà anche il 10% sulla futura rivendita.Dovbyk si avvicina, anche perché l'Atletico Madrid è in trattativa per Sorloth, ex obiettivo di Ghisolfi. Sabato 3 agosto la Roma affronterà in amichevole l’Olympiacos.Dopo il match contro i greci la Roma volerà in Inghilterra per iniziare il ritiro al St. George Park; all’interno del centro sportivo della Football Association i giallorossi affronteranno il Coventry City alle 17 del 6 agosto. La gara sarà a porte chiuse. Infine, il 10 agosto a Goodison Park andrà in scena l'amichevole contro l'Everton, sempre alle 17.