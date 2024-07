AFP via Getty Images

Dove gioca adesso Demiral, l'ex Juventus eroe di Austria-Turchia

6 ore fa



Merih Demiral ha deciso la gara tra la sua Turchia e l'Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024: doppietta strepitosa su due calci d'angolo, prima su rimpallo e poi su colpo di testa. Grazie a queste due reti del difensore passato in Italia con le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta, il gol di Gregoritsch è risultato inutile. ma che fine ha fatto? Dove gioca oggi?



IN ARABIA - Dall'estate scorsa Demiral fa parte dell'Al-Ahli, in Arabia Saudita, meta di tantissimi giocatori pagati a peso d'oro. L'Atalanta ha ceduto Demiral per 18 milioni. Nella prima annata all'Al-Ahli il 26enne ha siglato una rete a fronte di ventuno partite giocate a Geddah. Il contratto? 39 milioni totali, 13 a stagione dal 2023 al 2026. Cifre impossibili per la Serie A.