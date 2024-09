Ds Frosinone: "Asse con la Juve? Volevo Hasa e Savona. Cerofolini ko, ci giochiamo il ritorno in A, ma non è semplice"

Getty Images

Il direttore dell'area tecnica del, Guido, è intervenuto in conferenza stampa per presentare alcuni dei nuovi acquisti ribadendo altre due operazioni in uscita e un retroscena importante con la"Il mio sogno è in primis far star bene la mia famiglia, poi sono rimasto qui perchè l'anno scorso il destino si è accanito contro di noi e il mio sogno è tornare in A ma non è facile. I ragazzi hanno tanta voglia, anche loro vogliono raggiungere un obiettivo non facile perchè è un campionato difficile. Tutti sanno che devono giocarsi il posto e chi subentra deve dare il massimo. Se troviamo compattezza anche col pubblico ce la giocheremo. Mi voglio giocare le carte come se fossi arrivato ora a Frosinone"

"Per Cuni siamo allo scambio documenti, è andato a fare le visite mediche. Szyminski ha rifiutato l'offerta di Cipro dove sarebbe andato in Serie A. Canotto non ha offerte mentre Haoudi si sta allenando con noi, perché sembra che siamo tanti ma ci sono sempre imprevisti. Ora ci sono anche i nazionali fuori quindi Haoudi si sta allenando"."Cerofolini dovrà stare fermo, lo saprete tra oggi e domani perché sta facendo gli esami. Ieri ha dovuto interrompere l'allenamento per un infortunio al ginocchio. Speriamo non sia grave. In questo momento ci capitano questi infortuni ma passerà"

"Il giudizio lo da sempre il campo. La Sampdoria e la Cremonese si sono rinforzate tanto. Anche il Palermo. Sono tutte realtà importanti. La Cremonese pur avendo una città piccola ha una proprietà importante alle spalle. Noi abbiamo fatto la squadra in ritardo ma ce la possiamo giocare, siamo però dietro le altre""Con la Juve ho un ottimo rapporto, volevo Savona ma sta giocando titolare lì. Avevamo scelto calciatori che giocano in A. Hasa anche volevo ma quando c'è la serie A è dura. La Juve si era messa disposizione. Uno lo abbiamo preso ed è Pecorino. C'è un bel rapporto ma cosi come con altre squadre, veniamo tanto apprezzati per il lavoro svolto".