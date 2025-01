Empoli, D'Aversa "Esposito e Colombo devono prendersi le responsabilità"

Getty Images

L’Empoli non va oltre il pareggio in casa del Venezia. Un pareggio arrivato su un campo difficile grazie alla coppia d’attacco Colombo-Esposito, con il primo a fare l’assist per il secondo per la rete dell’1-1 dopo il gol di Pohjanpalo. In conferenza Roberto D’Aversa ha voluto spendere parole d’elogio: “E' un po' pericoloso fare i complimenti a ragazzi così, soprattutto Sebastiano. Scherzo, ma devono prendersi le responsabilità come fatto oggi. Mi dispiace abbia segnato solo Sebastiano, su Colombo è stato bravissimo Stankovic, che sta facendo cose straordinarie. Non devono sentirsi appagati".

BILANCIO - "Anche le grandi ne perdono 2-3 di fila, figuriamoci se non può capitare all'Empoli. Mancano ancora 19 partite, lavoriamo per fare gli stessi punti, anche di più nel girone di ritorno”.

INFORTUNI – “Aspettiamo domani. Per Gyasi dovrebbero essere crampi, Pezzella sarà valutato domani".

DIFFICOLTA’ - "Hanno creato problemi a diverse squadre, è anche uno stadio particolare. Abbiamo avuto un atteggiamento molto buono. Siamo giovani, ma dobbiamo crescere, perché queste prestazioni devono portare ad un risultato diverso”.