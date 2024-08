Empoli, le pagelle di CM: Gyasi dominatore, Fazzini ancora super. Che debutto Goglichidze

Getty Images

Il Bologna lo impegna poco, lui è sempre attentoClasse 2004 all’esordio assoluto in A, un po’ di emozione in avvio e poi confeziona una partita di grande attenzioneCastro o Dallinga, poco importa: troneggia lui.Si perde Fabbian sul gol. Erroraccio che compensa da lì in avanti con una prova attenta, nel fortino della ripresa.Partita devastante sui due lati del campo: il gol, fondamentale, a pareggiare subito quello di Fabbian e una grande abnegazione difensiva giocando a tutta fascia.Volitivo, dà battaglia in mezzo al campo

Prima di un acciacco muscolare, prevale rispetto ai pari ruolo rossoblù. (dal 16’ stFa legna nel finale)Pericolo costante a sinistra: suo l’assist del pari, sua la palla che Solbakken spreca malamente. Poi si infortuna (dal 27’ stFa buona guardia quando il Bologna prova l’ultimo sterile assalto)La prova sarebbe anche da 6,5, il voto in meno è per il surreale errore sotto porta con cui si divora l’1-2. (dal 22’ stPossibile rigore su di lui nel finale, protesta ma Marinelli non lo ascolta)

Dominatore del primo tempo: suo lo strappo che origina il pari, sempre la giocata giusta con i tempi giusti prima di un piccolo calo fisico nella ripresa. (dal 22’ stIn ritardo, rischia il doppio cartellino giallo. Corre un po’ a vuoto)Protegge palla bene, ma incide il giusto quando c’è da fare la giocata. (dal 16’ stStesso discorso di Colombo, qualche sprazzo ma poca incisività)(squalificato, in panchina Sullo) Altra grande prova: primo tempo con ottima reazione dopo il vantaggio rossoblù e con buona autorità. Nella ripresa i cambi abbassano il livello della squadra, ma il fortino tiene senza patemi: punto che pesa.