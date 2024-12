GETTY

Empoli, rottura del crociato per Pellegri: i tempi di recupero

27 minuti fa



Brutte notizie per Pietro Pellegri. L’attaccante dell’Empoli ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro, l’ennesimo infortunio che frena la carriera di un giovane bomber che si stava riprendendo in quest’annata. Con la formazione di D’Aversa infatti Pellegri aveva già trovato tre volte la rete nelle undici presenze stagionali.



Una stagione questa che ora è compromessa e, con ogni probabilità, non lo vedrà più scendere in campo. L’attaccante del club toscano si è infortunato nel match contro l’Hellas Verona quando, dopo dieci minuti di gioco, è stato costretto a chiedere il cambio e abbandonare la contesa. Pellegri è atterrato male al suolo dopo un duello aereo. Come riporta Sky Sport, l'attaccante si è sottoposto stamattina ai test del caso che hanno evidenziato la gravità dell’infortunio. Si tratta di un altro infortunio per l’attaccante che ha dovuto patire numerosi stop durante i suoi primi anni di carriera.