Empoli-Torino: formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 si apre venerdì 13 dicembre con Empoli-Torino. La formazione toscana è reduce della convincente vittoria sul campo del Verona, quella granata ha invece pareggiato 0-0 sul campo del Genoa e sta attraversando un periodo negativo.Partita: Empoli-TorinoData: venerdì 13 dicembre 2024Orario: 20.45

Canale TV: DaznStreaming: DaznVasquez: Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli.Per la trasferta sul campo dell'Empoli,ha recuperato. Il centrocampista serbo, però, con ogni probabilità partirà dalla panchina: al suo posto ci saranno uno tra. Sulla fascia destra il ballottaggio è invece tra Pedersen e Lazaro, in attacco invece confermata la coppia. In casa, invece,dopo aver perso per il resto della stagione, punta sucome terminale offensivo conche agiranno alle sue spalle.

Così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, anche Empoli-Torino può essere vista in TV su Dazn. Non è invece prevista la diretta su Sky per questa partita.- Empoli-Torino in diretta streaming può essere vista su Dazn. Ricordiamo che alla piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca di Empoli-Torino è affidata a Edoardo Testoni, la seconda voce è Alessandro Budel.