Il feeling della Sampdoria per la Eredivisie ultimamente è particolarmente intenso. E proprio dal campionato olandese, dove i blucerchiati avevano pescato il gioiello Andersen, potrebbe arrivare il futuro centrale doriano. Il nome è quello di Julian Chabot, difensore classe 1998 di proprietà del Groningen, titolare della formazione allenata da Danny Buijs e entrato pure nel giro della Nazionale tedesca Under 20. L'obiettivo, ovviamente, sarebbe quello di ripercorrere il solco tracciato negli anni, partendo da Skriniar.



Si tratta di un difensore molto forte fisicamente, alto 195 cm e quindi particolarmente portato nel gioco aereo. Mancino, in possesso di doppio passaporto tedesco e francese, è cresciuto tra le giovanili del Francoforte e quelle del Lipsia, prima del trasferimento in Olanda nel 2017. Dopo una stagione allo Sparta Rotterdam, è approdato al Groningen dove è esploso definitivamente.



Ieri il Groningen ha battuto il Feyenoord in campionato: secondo le indiscrezioni provenienti dall'Olanda e raccolte da Calciomercato.com la Sampdoria avrebbe osservato con attenzione la prestazione di Chabot, anche se i blucerchiati non sarebbero l'unica società interessata. A monitorare la gara ci sarebbe stata anche l'Atalanta, altra società molto attenta ai talenti del nord Europa, mentre in Francia il difensore avrebbe suscitato il forte interesse del Lille.