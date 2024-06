EURO 2024, si avvicina l'esordio dell'Italia: come arrivano le avversarie?

Calciomercato

Meno di una settimana all'esordio dell'. Gli azzurri si preparano a vivere l'Europeo in Germania da protagonisti, anche se non arrivano da favoriti. Archiviata l'amichevole contro la, terminata 0-0, la Nazionale disi appresta a scendere in campo contro la(questa sera alle 20:45) per disputare l'ultima gara in preparazione al torneo che andrà in scena tra il 14 giugno e il 14 luglio in diverse località tedesche. La sfida che darà il via al percorso dell'Italia, sarà contro l'e si giocherà sabato 15 giugno alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Nel girone con gli azzurri, poi, anche. Andiamo a scoprirein carica:

- Nella gara d'esordio, ad attendere la Nazionale di Luciano Spalletti, ci sarà l'del ct. Una squadra anche un po' "italiana", visti i tantissimi giocatori che militano nel campionato di Serie A: Berisha, Djimsiti, Hysaj, Ismajli, Asllani, Ramadani, Kumbulla e Bajrami. La formazione albanese arriverà in gran forma alla sfida contro gli azzurri, visto che ha vinto entrambe le amichevoli giocate contro Liechtenstein (3-0) e Azerbaigian (3-1). Occhio, poi, ad un ritrovato, attaccante del Chelsea nel mirino del Milan, che si prepara a vivere l'Europeo da assoluto protagonista.

- Una volta messa in archivio la gara contro l'Albania, i ragazzi di Luciano Spalletti dovranno vedersela con una forte candidata alla vittoria della competizione, ladi Luis De La Fuente (giovedì 20 giugno alle 21:00). Una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Basta, infatti, dare uno sguardo ai risultati ottenuti nelle ultime due amichevoli, dieci reti totali segnate contro Andorra e Irlanda del Nord, per capire la pericolosità dell'avversario. Tra i tanti fuoriclasse, bisognerà prestare grande attenzione a...

- Per chiudere il girone, gli azzurri affronteranno ladi Zlatko Dalic (lunedì 24 giugno alle 21:00). Un'altra ottima nazionale, finalista del Mondiale nel 2018, con buone chance di arrivare in fondo al torneo. Nelle amichevoli in preparazione a Euro 2024,e compagni hanno ottenuto un doppio successo: 3-0 sulla Macedonia del Nord e 2-1 sul Portogallo di(che non ha giocato). Attenzione, quindi, a giocatori come il dieci del Real Madrid, l'ex Inter, che con la nazionale hanno un gran feeling. Il girone dell'Italia non è affatto semplice e le avversarie sono in gran forma. Adesso non ci resta che aspettare l'inizio dell'Europeo per vedere i ragazzi di Luciano Spalletti in azione.