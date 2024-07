Euro U19, Spagna campione: il nuovo acquisto dell'Udinese MVP del torneo

Getty Images

Dopo aver eliminato l'Italia in semifinale, la Spagna vince anche contro la Francia e conquista l'Europeo Under 19 per la dodicesima volta nella sua storia. Nessuna nazionale ha fatto meglio. La vittoria in Irlanda del Nord arriva grazie a un. Successo arrivato contro una Francia in dieci negli ultimi minuti per l'espulsione del difensore del Le Havre Yoni Gomis.

- Per Iker Bravo è la seconda rete all'Europeo dopo quella contro la Danimarca nella gara inaugurale;. Per Diao invece era la prima rete del torneo, arrivata un minuto dopo dal suo ingresso in campo: il giocatore del Betis ha una clausola rescissoria di 30 milioni che può salire fino a 40, ha qualche interessamento in Premier League ma non ci sono state ancora offerte concrete.- Nell'albo d'oro di Euro U19 la Spagna succede all'Italia chedopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi grazie a due vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord (inutile la sconfitta con l'Ucraina da già qualificati), in semifinale hanno perso 0-1 ai supplementari contro la Spagna, per una rete del centrocampista del Real Madrid Pol Fortuny al minuto 100.