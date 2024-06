AFP via Getty Images

Europei, Bastoni stupisce Micah Richards: l'elogio in tv

43 minuti fa



Ultimo baluardo dell'Italia che, a denti stretti, si è presa gli ottavi di finale degli Europei, Alessandro Bastoni ha convinto contro la Croazia e sta convincendo tutti con le sue prestazioni in azzurro. Tra i suoi estimatori c'è anche l'ex difensore del Manchester City, Micah Richards, oggi opinionista TV,



Alla BBC, l'eccentrico commentatore si è detto pazzo del difensore dell'Inter: "Per me è un difensore di qualità, ha tutto nel suo gioco. Sa tenere la posizione e leggere le azioni molto bene, è sempre calmo e tranquillo, si guarda sempre alle spalle. Il suo stile di attacco è decisamente brillante; sa rompere benissimo le linee coi suoi lanci. E non dimentichiamo che Bastoni è un giocatore aggressivo, ed è quello che vuoi sempre da un difensore: aggredire l'avversario e portare via la palla".