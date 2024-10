Ex Como, Varane: "Il calcio è fatto per giocatori che non pensino e si facciano ingannare. I nuovi allenatori uccidono la creatività"

, dopo una carriera ricca di successi sia a livello di club che con la nazionale francese. L'ultima suggestiva avventura di, quella nell'ambizioso Como di Cesc Fabregas, si è conclusa ancora prima di iniziare: l'infortunio al ginocchio subito dopo pochi minuti dall'esordio, in Coppa Italia contro la Sampdoria, è stata la goccia che lo ha indotto a dire basta, all'età di 31 anni, dopo aver vissuto nelle ultime stagioni il problema di convivere con qualche acciacco di troppo.Ma dietro una decisione così drastica c'è dell'altro ed è stato lo stesso Varane a spiegarlo in unaNella quale l'ex giocatore di Lens, Real Madrid e Manchester United ha toccato diversi punti e ha soprattutto rivolto pesanti critiche al calcio di oggi: “. Oppure non sei d'accordo, perché questo mondo ti porta via tante energie. Non voglio dire troppo, ma è importante sapere che il calcio è un'industria particolare”.A proposito delle problematiche del calcio di oggi, Varane si è espresso così dalle colonne dell'Equipe: “Da molto giovane ho dovuto fare delle scelte forti, ho avuto la fortuna di avere mio fratello vicino, ma il calcio di oggi deve cambiare ancora molto e deve migliorare. Mi piacerebbe poter dare una mano sui calendari, i problemi psicologici e il tema della salute mentale. Un altro problema è quello dei conflitti di interesse e i calciatori che sono al centro di tutto”.Il discorso si sposta infine sull'aspetto tecnico e su cosa sta rendendo oggi il gioco meno attrattivo: “C'è molta meno libertà. Ancelotti è di uno di quegli allenatori che te ne lascia, quelli della nuova generazione meno. Il calcio dovrebbe rimanere un gioco di errori e oggi ce ne sono di meno”.