Ex Inter, Materazzi: "Peccato non aver avuto Adriano il 5 maggio"

, ex difensore dell'e della Nazionale, parla a Globo Esporte, parla dopo la partita d'addio di, ex compagno di squadra di Materazzi in nerazzurro: "Giocare qui un sogno che si realizza. Cerco di far capire ai miei figli cosa può significare questo Paese per chi ama il calcio. Adriano era incredibile. Quando è arrivato durante l'amichevole contro il Real Madrid volevo tirare la punizione, ma è andata bene l'abbia calciata lui. Lì tutti hanno capito e conosciuto il vero Adriano. Lui ha fatto due esperienze importanti a Firenze e Parma, peccato non averlo avuto nell'anno in cui abbiamo perso il campionato all'ultima giornata. Ci avrebbe aiutato tantissimo. Adriano è stato un grande giocatore, poteva fare qualcosa di più, lui lo sa, glielo dicevo sempre".

Adriano, classe 1982, ha giocato con la maglia dell'Inter dal 2001 a gennaio 2002, fra il 2004 e il 2007 e poi ancora nel 2008-09, con un bilancio di 177 partite e 74 goal. In Italia, Adriano ha giocato anche con la Fiorentina (da gennaio a giugno 2002), con il Parma (2002-2004) e Roma (2010-gennaio 2011). In Italia, Adriano ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, tutti titoli vinti con l'Inter.