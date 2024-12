Getty Images

Ex Milan, i numeri straordinari di Abate con la Ternana

4 minuti fa



La lotta tra Ternana e Pescara per il primo posto in classifica nel girone B di serie C appassiona sempre di più. Merito anche di un Ignazio Abate capace, alla sua prima stagione tra i professionisti, di accendere l’entusiasmo di una piazza delusa dalla retrocessione della scorsa stagione. Ecco i numeri totalizzati fin qui dall’ex tecnico della Primavera del Milan:



38 gol segnati, miglior attacco d'Italia

9 gol subiti, miglior difesa del girone a pari merito

28 gol segnati in casa

14 calciatori andati in gol

9 clean sheet

16 risultati utili consecutivi