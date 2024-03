La Juventus su Conte... Facinet Conte. Chi è il nuovo Osimhen che incanta Giuntoli e costa 4 milioni

Gervasio e Vassoney

Nuovo corso, nuova vita. L'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juve non è stato di quelli rumorosi. L'ex dirigente del Napoli è entrato alla Continassa in punta di piedi ma, giorno dopo giorno, sta iniziando ad ambientarsi e a portare il suo modo di intendere il calcio e la costruzione di una squadra vincente. C'è da attendersi insomma sempre più colpi alla sua maniera, sempre più mercati esotici da scandagliare e giovani promesse su cui scommettere.



IDEA GUINEIANA - L'ultimo della lista ha un cognome che in casa Juve conoscono bene. Si tratta di Conte, Facinet Conte. Classe 2005, Facinet Conte è un attaccante guineano del Bastia, squadra che milita in Ligue 2 e sta bruciando le tappe. Veloce, bravo nel posizionamento in campo e forte nel dribbling, a 18 anni si è già imposto in un campionato di buon livello e ha attirato su di sé le mire di tante squadre in giro per l'Europa. La prima era stata proprio italiana, il Genoa. I rossoblù avevano offerto durante l'ultima sessione una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni per portarlo sotto la Lanterna ma il Bastia ha resistito, conscio che in futuro quel ragazzone di 175 cm tutto scatti e voglia di segnare potrà valerne molti di più.



A CHI SOMIGLIA - In Francia, appena l'hanno visto sono stati abbagliati dalla somiglianza tecnica e fisica con il primo Osimhen. In campionato, in 15 partite, ha già bucato la porta avversaria per 5 volte. La Juve lo studia da vicino e, nonostante la concorrenza di alcuni club francesi, sente di essersi mossa in anticipo. Con Yildiz, suo coetaneo del 2005, i bianconeri potrebbero aver già composto una coppia fenomenale per molti anni a venire.



IN NAZIONALE - Acerbo ma già esperto, Conte ha preso anche parte alla recente Coppa d'Africa, disputata a gennaio in Costa d'Avorio. Il guineano è entrato dalla panchina nelle prime due sfide e ha disputato da titolare la terza gara. In due delle prime tre partite però è stato ammonito, motivo per cui è stato squalificato e ha perso gli ottavi di finale, unica gara dei suoi a cui non ha preso parte. Il giocatore del Bastia è tornato però per i quarti di finale ma il suo contributo nella ripresa non è bastato per passare il turno. In semifinale ci è arrivata la Repubblica Democratica del Congo ma il ragazzo, pur con i difetti dell'età e l'eccessiva esuberanza, ha messo da parte un'esperienza che gli verrà comoda col passare del tempo. E ha avuto modo di giocare con giocatori ormai affermati come Guirassy e Guilavogui, suoi connazionali.



LA SUA STORIA - Facinet rimane orfano da piccolo e viene cresciuto da suo zio. È notato a 15 anni durante un torneo in Guinea da un agente marocchino che lo porta con sé in patria. Qui attira l'interesse di molti club e, durante un torneo a Marrakesh, viene avvicinato da un procuratore che gli procura un provino col Bastia. Prima di firmare con questo club, è in prova in diversi club: Rennes, Lille e Le Havre. Decide però di accettare la corte del Bastia e, ad agosto 2023, fa una doppietta in soli 10 minuti di gioco nella prima partita ufficiale. Da lì l'ascesa: viene convocato dalla nazionale guineana con cui segna il primo gol in amichevole contro la Nigeria del suo grande idolo, proprio quel Victor Osimhen a cui tutti lo paragonano. Se son rose...