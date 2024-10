FantaCharity 2024: la solidarietà si gioca su Fantacalcio per aiutare i piccoli pazienti dell'ospedale Buzzi

Torna per il secondo anno consecutivo FantaCharity, la lega benefica organizzata da Rise Together Foundation, che unisce la passione per il calcio alla solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno l’iniziativa si propone di sostenere un nuovo progetto, offrendo supporto psicologico ai bambini vittime di ustioni e alle loro famiglie, presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.Giuseppe Riso, fondatore della Rise Together Foundation, ha sottolineato l’importanza del progetto: "Non conoscevamo a fondo la gravità del problema delle ustioni infantili fino a quando la Prof.ssa Pelizzo, membro del nostro comitato scientifico, non ce ne ha parlato. Con FantaCharity vogliamo contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare chi è in prima linea per il benessere dei bambini".La Prof.ssa Gloria Pelizzo, primario di Chirurgia Pediatrica al Buzzi, ha spiegato come, nonostante i progressi nel trattamento delle ustioni, il dolore fisico e psicologico sia ancora un problema rilevante per i piccoli pazienti e i loro caregiver. Lo stress generato dai dolorosi trattamenti può portare a disturbi come l'ansia, la depressione e, nei casi più gravi, il disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Grazie ai fondi raccolti con FantaCharity, verrà finanziata una borsa di studio per uno psicologo, che offrirà un supporto fondamentale durante il percorso di cura.Partecipare a FantaCharity è semplice: con una donazione di 20€, effettuabile sul sito ufficiale della Rise Together Foundation, si potrà accedere alla competizione e avere l’opportunità di vincere premi esclusivi come maglie autografate e indossate dai giocatori della scuderia di Giuseppe Riso, oltre a esperienze uniche negli stadi della Serie A. La competizione è aperta fino alle ore 17:00 di venerdì 18 ottobre 2024.Tutti i fondi raccolti andranno al Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, con l'obiettivo di fornire un'assistenza psicologica adeguata e continuativa ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Questa iniziativa vuole non solo alleviare il dolore fisico, ma anche dare un supporto emotivo per affrontare al meglio il percorso di cura e il difficile processo di guarigione.