Fiorentina ancora in pressing su Zaniolo. Si tratta, giornata decisiva

un' ora fa

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo. A darli è La Nazione nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano quella di oggi rappresenta una giornata decisiva per capire dove andrà l'ex Roma ed Inter con Fiorentina e Atalanta pronte a darsi battaglia per lui.



DUELLO - Il Galatasaray, si legge, ha abbassato le richieste per quanto riguarda il cartellino del ragazzo e chiede oggi circa 19 milioni di euro. Per spingersi oltre i 16 milioni di euro che ha offerto fin qui il club viola, si legge, servirà uno scatto da parte del patron Rocco Commisso. Zaniolo, nel frattempo, preme per uscire dalla Turchia ed è ciò su cui la Fiorentina sta cercando di fare leva.