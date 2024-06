Fiorentina, dopo Kean occhi in Olanda per la trequarti

23 minuti fa



Sembra ormai tutto indirizzato per l'operazione che dovrebbe portare Moise Kean dalla Juventus alla Fiorentina nel corso della sessione estiva di calciomercato. Si tratta del primo rinforzo dei viola che vedono così il proprio allenatore Palladino subito accontentato di una richiesta fatta da lui stesso, che apprezza il classe 2000 da quando allenava il Monza. Tuttavia, Kean non esclude altre operazioni in entrata per il club viola per quanto concerne il reparto avanzato.



PROFILI - Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i viola continuano a seguire da vicino il profilo di Mateo Retegui e quello di Lorenzo Lucca. parallelamente, Pradè e Goretti stanno valutando anche il profilo di Vitor Roque che però sembra una pista piuttosto difficoltosa viste le divergenze sulla formula (il Barcellona lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, la Fiorentina lo accetterebbe solo in prestito con eventuale obbligo di riscatto). " Per la batteria della trequarti Pradè e soci stanno invece monitorando Ismael Saibari: nazionale marocchino, classe 2001 del Psv Eindhoven che all'occorrenza può ricoprire anche i ruoli di esterno e centrale di centrocampo, anche per lui si prospetta un duello con l'Atalanta"