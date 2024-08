Getty Images

Fiorentina, ecco Bove dalla Roma: è ufficiale, i dettagli

Redazione CM

2 ore fa

1

La Fiorentina ufficializza l'arrivo dalla Roma di Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 cambia casacca per la prima volta in carriera, visto che ha sempre vestito quella giallorossa della Roma.



LA NOTA - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Bove dalla A.S. Roma. Edoardo Bove, nato a Roma il 16 maggio 2002, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, segnando una rete".



I DETTAGLI - Prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrocampista, riscatto che diventa obbligatorio se viene raggiunto un tot di presenze. Se riscattato, per Bove contratto fino al 2029 a 1,2 milioni (più premi in base prestazioni).