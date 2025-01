Fiorentina, offerta da 7 milioni al Monza per Bondo: la situazione

Getty Images

La Fiorentina è tra le squadre più attive in questa fase finale del calciomercato invernale. Definita le cessione diil club viola sta lavorando con il Napoli per Pietro Comuzzo per una cifra molto importante, da circa 30/35 milioni di euro. Parallelamente alle uscite Dsono alla ricerca dei rinforzi a centrocampo chiesti dal mister Raffaele Palladino.Ilgrande obiettivo della Fiorentina risponde al nome di, nelle prossime ore è previsto un contatto diretto con la Juventus. Piace, molto, ancheche con Raffaele Palladino ha già lavorato al Monza. Daniele Pradè ha già presentato una prima offerta ufficiale al club brianzolo per il centrocampista francese.

Per il Monza non basta, servono almeno altri 5 milioni. Contatti che proseguiranno nelle prossime ore, la Fiorentina punta Bondo.