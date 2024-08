Fiorentina, Palladino: "Tutti dovrebbero avere l'atteggiamento di Kean"

L'allenatore dellaRaffaeleha parlato ai canali ufficiali della società alla vigilia della gara contro il Venezia nella seconda giornata di campionato:"In Serie A le insidie sono sempre dietro l'angolo. Affrontiamo una neopromossa che ha cambiato pochi giocatori e che vuole mettersi in mostra. Noi vogliamo fare la prestazione correggendo gli errori commessi in coppa"."L'approccio? Specialmente in coppa non è stato dei migliori, ma lavorare sull'aspetto mentale è compito mio. Non possiamo iniziare le partite già in svantaggio. Alla squadra chiedo la prestazione, l'atteggiamento giusto e l'intensità. Stiamo lavorando su tutti gli aspetti e ci vuole pazienza".

"Kean? Lo abbiamo voluto a tutti i costi, è arrivato con grande umiltà e con grande carica. Sono molto felice di allenarlo. Voglio vedere da tutta la squadra con l'atteggiamento di Moise".