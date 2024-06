Fiorentina, ufficiale: Bonaventura non rinnova, sarà svincolato

Getty Images

In scadenza di contratto oggi con il club viola, il centrocampista non ha trovato l'accordo con la società per rinnovare e. Lo svincolo dell'exè stato annunciato, con un post sui social, dalla stessacon cui nelle ultime settimane pareva possibile trovare un'intesa. Così non è stato e ora si aprirà per il giocatore una nuova pagina della sua carriera."Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!", questo il messaggio comparso sui profili del club che ringrazia e si congeda da una delle suedegli ultimi anni. Con la Fiorentina, Bonaventura ha messo a referto

- Scottato dalla non convocazione di Spalletti per la spedizione agli Europei, il centrocampista dovrà ora trovarsi una nuova sistemazione. Nell'ultima finestra di mercato, è stato vicino alla. A Torino lo volevaper dare manforte sulla trequarti e portare la sua esperienza nel confronto allora serrato con l'Inter. Ora che il tecnico livornese ha salutato il club, difficile pensare a un ritorno di fiamma ma sono già parecchi, come confermato dal suo procuratore Raiola a calciomercato.com, i club che hanno chiesto informazioni su di lui.