Getty Images

Tanta paura per. L'ex attaccante della Sampdoria è statomentre era in campo nelle vesti di allenatore del PSM Rapallo, club che milita nel girone B del campionato di Promozione. L'episodio si è verificato giovedì 17 ottobre, durante una sessione di allenamento. Flachi, 49 anni, ha accusato il malore ed è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un intervento per l'inserimento di uno stent.L'operazione è riuscita perfettamente e le condizioni dell'ex calciatore sono in netto miglioramento, come confermato anche dallo stesso Flachi attraverso i propri canali social. "Sto bene, tutto procede per il meglio," ha scritto l'ex bomber, rassicurando amici e tifosi e ringraziando per il sostegno ricevuto nelle ore successive al malore. Ha inoltre dichiarato che conta di tornare alla vita normale la prossima settimana, anche se dovrà prima sottoporsi a un secondo intervento per una ulteriore pulizia coronarica, previsto per lunedì.

In carriera, Flachi ha brillato particolarmente con la maglia della Sampdoria, con cui ha segnato 110 gol in 280 presenze. Oggi è opinionista televisivo per Tele Nord e ha recentemente iniziato la carriera di allenatore, assumendo l'incarico alla guida del PSM Rapallo dal 1° luglio.Il club blucerchiato ha voluto mostrare la propria vicinanza al suo ex attaccante, condividendo una foto di Flachi in maglia doriana sui profili social, con un cuore.