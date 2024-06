Francia-Canada: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita : Francia-Canada

: Francia-Canada Data : domenica 9 giugno 2024

: domenica 9 giugno 2024 Orario : 21.15

: 21.15 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Sky Go, NOW

Il quadro delle amichevoli verso Euro 2024 si arricchisce del confronto tra lavicecampione del Mondo e il, espressione di un movimento in assoluta crescita, come il calcio nordamericano.Francia-Canada verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Il match sarà visibile in streaming su Sky Go: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale tramite pc o notebook. L'altra opzione per seguire la partita è NOW. Per farlo sarà necessario acquistare il Pass Sport.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Francia-Canada su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Francia-Canada su SKY

GUARDA SU SKY

: Maignan; Clauss, Saliba, Konate, Theo Hernandez; Kantè, Rabiot, Griezmann; Dembelè, Giroud, Mbappe. CT Deschamps.: McGyll; Johnson, Zator, De Fougerolles; Buchanan, Koné, Osorio, Eustaquio, Davies; David, Larini. CT. Marsch.