Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato a Sky dopo il pareggio con la Fiorentina:



"Non posso dire troppo ma ci lavoriamo. E i ragazzi mettono in campo le nostre idee, è fondamentale che credano in ciò che il loro allenatore trasmette. In alcuni momenti della gara, certo, dobbiamo essere più verticali. Però vedo qualità in crescita: Soule di solito è uno che segna poco, stasera pagherà la cena a tutta la squadra".