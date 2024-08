Frosinone - Lazio 0-2, top&flop: Zaccagni timbra, Noslin sciupa

Getty Images

Altra vittoria in amichevole per la Lazio in questa pre-season.grazie alla rete nel secondo tempo dinel finale. Gara intensa, caratterizzata da diversi interventi duri e qualche scintilla tra i giocatori, nonostante non ci fosse nulla in palio. Gli uomini di Baroni si sono confermati squadra camaleontica in campo variando modulo di gioco dal 4-2-3-1 di partenza al 4-4-2 in avvio di ripresa, fino al 4-3-3 con gli innesti di Pedro e Isaksen.il più propositivo sin dal primo minuto, con i suoi dribbling e diversi cross. A metà del secondo tempo, poco prima di uscire, risolve lui la gara con un diagonale che bacia il palo, dopo che i suoi compagni avevano sprecato parecchie occasioni.

si muove parecchio tra le linee suggerendo diverse trame di gioco. In generale, dimostra di saper leggere bene i movimenti dei compagni, se affina la tecnica può diventare un elemento importante per la squadra.risponde sul campo alle polemiche dei giorni scorsi per la querelle sulla fascia da capitano. Fa bene il suo lavoro come filtro di centrocampo e non perde occasione per far valere la sua personalità. A prescindere da un pezzo di stoffa al braccio.prestazione positiva, ma è immotivatamente nervoso in campo. Gli avversari non risparmiano qualche tacchettata di troppo, ma visto che si trattava solo di un amichevole poteva dimostrarsi più maturo e lucido nell'abbassare i toni invece di accendere dei parapiglia.

sciupa almeno tre ottime occasioni da gol tra primo e secondo tempo. Si muove tanto, per sè e per i compagni, ma deve migliorare il killer instinct dentro l'area.soffre più degli altri compagni il rodaggio prestagionale. Gambe dure che gli fanno sbagliare più di qualche pallone in uscita.