Frosinone - Inter 1-3 (primo tempo 0-2)



Sportiello 6.5: scongiura il tris lombardo con un miracolo su Politano. Solo un'indecisione a pochi secondi dall'avvio della contesa.



Goldaniga 5: nell'anticipo è puntuale, ma gli tremano le gambe quando si tratta di servire i compagni. Sullo 0-2 mette veleno nel bicchiere di Ariaudo. Il tris, per sua fortuna, non arriva.



Ariaudo 6: gagliarda la sua prestazione. Baroni lo ripesca di tanto in tanto. Il più tranquillo dei tre di difesa.



Capuano 6: Politano è una spina difficile da mandar giù. Lui prende pane e acqua per risolvere il problema. Porta a casa una sufficienza.



Paganini 6.5: Mobile e scaltro. Aspetta sulla fascia per poi convergere verso il centro del campo. I passaggi ricevuti, però, non sono precisi.



Cassata 5.5: Suda macinando tanti chilometri avanti e indietro. In fase di possesso però sbaglia tutto quello che gli passa intorno. Dal cilindro, incredibilmente, estrae l'acuto che riapre i giochi.



(dal 18' s.t. Ciano 6.5: entra e solo questo basterebbe per donare fiducia a tutto l'ambiente ciociaro. Sfiora il palo con la sua solita punizione. Smista in scioltezza per i colleghi canarini). Chibsah 5.5: Qualche pallone scippato alla concorrenza, ma altrettanti errori nell'impostazione. Pesa e non poco il fallo da rigore per il raddoppio ospite.



Vlazania 5.5: in altre domeniche aveva fatto brillare gli occhi ai tifosi canarini. Stasera è timido e spaesato. Forse un regista puro al suo fianco avrebbe cambiato le sorti.



(dal 36' s.t. Maiello s.v.)



Beghetto 5: non è lui. L'asse D'Ambrosio-Politano è un treno in corsa che non guarda in faccia nessuno. Da quel versante scaturisce il gol di Nainggolan.



Pinamonti 6: merita il consueto elogio per i sette polomoni che lascia sul rettangolo verde. Serata complessivamente dura per tutta l'azione offensiva dei gialloblu.



(dal 42' s.t. Dionisi s.v.)



Ciofani 5.5: il cinismo di Firenze ha lasciato spazio alla scarsissima percentuale di palloni non protetti su lanci e servizi dei compagni. Bravo però nell'assist per la rete di Cassata.





All. Baroni 5: la scelta dei titolari, stavolta, non è stata felice. Il rilancio di Cassata, tranne il gol, ha tolto cifra tecnica alla mediana. L'ingresso di Ciano è stato compevolmente tardivo. Il Frosinone se la poteva giocare meglio.