Futuro Berardi, le parole di Carnevali: "Cercato da Atalanta e Juventus, presto ci siederemo a parlare"

amministratore delegato del, è stato ospite della trasmissione “La politica nel pallone” su GR Parlamento. Il dirigente della società capoclassifica nel campionato di Serie B, ha toccato diversi temi e ha affrontato pure la questione relativa alche, dopo essere tornato in campo con continuità in seguito al grave infortunio al tendine d'Achille del passato aprile, si candida ad essere uno degli uomini mercato.Queste le parole in merito di Carnevali: “, per cui il Berardi campione, quello che conosciamo, e il Berardi professionista - perché il ragazzo è un esempio, si è messo a disposizione in un campionato che non fa parte della sua categoria - che si è messo a disposizione e ci sta dando una mano a portare avanti quello che è il progetto di questa società che lui conosce benissimo, ovvero contribuire a ottenere una promozione ma anche a far crescere tanti giovani. Abbiamo una squadra con tanti ragazzi, siamo una delle squadre più giovani del campionato, e lui dà il suo contributo”.L'amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto a GR Parlamento, aggiunge: “Poi faremo le valutazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni,, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti”.Giovanni Carnevali si è poi espresso così: “Sì, ci sono stati più momenti, momenti in cui ci poteva essere forse la società perché magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa.diverse squadre nel corso degli anni,”.