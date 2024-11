Galliani: "Maldini? Nessuna clausola a gennaio, chiude la stagione a Monza. Poi vedremo"

Getty Images

Sono giorni caldi in casa biancorossa, le tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Milan e Lazio e l'ultimo posto in classifica condiviso con il Venezia (8 punti) hanno alimentato voci sul possibile esonero del tecnico. Voci spazzate via dall'amministratore delegato dei brianzoli.- Galliani, in occasione di un incontro con i tifosi del Monza, ha detto: "Nesta l'ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti. Al di là dei rapporti affettuosi da tanti anni, lo abbiamo scelto perché secondo le statistiche era quello che giocava nella maniera più simile a Palladino.", le parole riportate dall'ANSA.

- Galliani ha proseguito: "Il Monza sta giocando bene. Le ultime tre partite con tre squadre importanti come Atalanta, Milan e Lazio le abbiamo giocate almeno alla pari., ma stiamo giocando bene. Abbiamo meno punti di quelli che meritiamo, ma questa è la classifica".- Infine, Galliani si è soffermato sul futuro di, corteggiato dalle big italiane (): non c'è una clausola rescissoria a gennaio e il Monza non vuole venderlo subito. Così l'amministratore delegato biancorosso: "Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto.".