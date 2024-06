Getty Images

Nel corso della lunghissima intervista concessa ieri sera a Telenord, l'amministratore delegato del Genoa,, ha avuto modo di fare il punto anche sul mercato del Grifone.A cominciare da quello in uscita per il quale arrivano molte richieste di interesse nei confronti di Morten Frendrup. La cessione del centrocampista danese, tuttavia, non è nei piani della società: "- ha assicurato il dirigente rispondendo a una domanda da studio - Per noi è giocatore fondamentale, ad oggiLa struttura del Genoa è molto chiara in difesa, a centrocampo e in attacco, e ad oggi Frendrup

Discorso analogo per un altro giovane promettente, il difensore uruguaiano: "Un anno fa è stato il secondo miglior giocatore del Mondiale Under 20 - ha spiegato Blazquez -Alan ha la mentalità giusta per far bene e credo che lo farà. Potrebbe giocare sulla fascia e fare il quinto a sinistra”.Sul fronte nuovi innesti Blazquez rivela quelli che saranno gli obiettivi nel reparto mediano e in mezzo arretrato: "Forse serve un terzino destro: seguiamo, ce ne sono una decina, i nomi di molti di questi non sono neppure usciti.Ma il Tottenham è proprietario del cartellino e ha una proprietà molto ricca".

Infine un punto anche sui ragazzi del vivaio che potrebbero essere aggregati alla prima squadra: ". Ad oggi siamo ancora sotto, quest’anno con 40 milioni abbiamo fatto meglio di altre squadre e ci vorrà più tempo per migliorare. Il prossimo anno voglio fare più ricavi e tra un anno si può pensare ad essere competitivi".