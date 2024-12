Genoa, Blazquez: "Regole rispettate. La cessione del club è corretta e definitiva"

"Non temiamo azioni legali.parole e musica diamministratore delegato del Genoa e vero deus ex machina del recente passaggio di proprietà del club nelle mani di Dan Sucu.Il giorno dopo la dichiarazione rilasciata a Bloomberg da un delegato della A-Cap, la società creditrice della 777 Partners, il vecchio proprietario del Genoa, in cui si metteva in dubbio il passaggio del controllo della società rossoblù nelle mani di Sucu, arrivano le rassicurazioni di Blazquez: "- ha spiegato il dirigente spagnolo a Il Secolo XIX -. Per questo motivo, come CdA, abbiamo deciso di accelerare la ricerca di nuovi investitori".

Un'operazione avvenuta in tempi rapidi che evidentemente ha preso in contropiede la A-Cap ma avvenuta in modalità assolutamente legittime: "Si tratta di un’operazione solida, pianificata nei minimi dettagli con i nostri legali.spiegando le motivazioni.