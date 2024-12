Prime parole da neo-presidente del Genoa per- si legge in una nota stampa diffusa dallo stesso club -Gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business. È un’attività che necessita diche vivono per questi colori".Sucu ha già anticipato alcune di quelle che saranno le sue linee guida: "Desidero tra i punti programmatici avviare una. Vedremo sicuramente giovani calciatori italiani iniziare la loro carriera in questi club, giocando non solo nei campionati nazionali di riferimento, ma anche nelle Coppe e competizioni europee. Al contempin uno dei campionati più importanti del mondo come quello italiano".

"La mia vita e il mio percorso professionale mi hanno insegnato che i risultati più importanti si ottengono con un lavoro di squadra a ogni livello - ha proseguito Sucu - Questo mi fa capire l’importanza del coinvolgimento dei tifosi nella vita del club e quanto sia importante per loro vedere risultati sportivi all’altezza delle aspettative. Oltre ai tifosi, vedo molti giovani che lavorano nella gestione del club, e questo mi fa molto piacere. Anche se ho più di 60 anni,