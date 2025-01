POOL/AFP via Getty Images

Genoa, colpo Cornet: chi è la nuova freccia di Vieira

Alessandro Di Gioia

16 minuti fa



Il Genoa è pronto a chiudere un nuovo acquisto in questa sessione di mercato. Affare praticamente definito per per Maxwel Cornet, giocatore di proprietà del West Ham in questa stagione in prestito al Southampton. Operazione in prestito sino al termine della stagione.



CHI E' - Classe 1996, ivoriano con cittadinanza francese, è un esterno dotato di buon dribbling e buona velocità, viene spesso utilizzato anche da ala sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta: durante la sua carriera è stato impiegato principalmente come esterno d'attacco. Cresciuto nel fiorente settore giovanile del Metz, è esploso nel Lione, prima di trasferirsi in Premier, al Burnley e al West Ham. Nel Genoa di Vieira può essere utilizzato nel 4.3-3 in appoggio a Pinamonti.