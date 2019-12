Una pesante accusa nei confronti del Genoa rimbalza in questi giorni dalla Francia.



Secondo il giornalista di France 3 Nouvelle-Aquitaine Nicolas Morin, l'acquisto da parte dei rossoblù di Lukas Lerager non avrebbe ancora portato neppure un euro nelle casse del Bordeaux, club di provenienza del centrocampista danese.



Arrivato in prestito oneroso lo scorso gennaio, Lerager è stato riscattato dal Genoa nel giugno successivo. Gli accordi tra i girondini e i liguri prevedevano un pagamento in due fasi, per un totale di sette milioni di euro.



A quanto risulta al giornalista transalpino tuttavia ad oggi il Genoa non avrebbe ancora versato nulla al Bordeaux, non rispettando la prima scadenza da 2 milioni.