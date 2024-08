Genoa, Gollini: "Questa maglia è un orgoglio. A Napoli esperienza splendida. Che parata su Thuram!"

Getty Images

Il neo-portiere del Genoa,, ci ha messo presto a entrare nei cuori dei tifosi rossoblù. Merito dell'ottima prestazione all'esordio in campionato di sabato prossimo contro l'Inter. Un debutto che il portiere ha raccontato a La Gazzetta dello Sport: ". Genoa una piazza importantissima, un club storico,Da avversario si vedeva benissimo che era una squadra forte, ben allenata, avevo sentito giudizi positivi anche sul preparatore dei portieri, Scarpi, e sullo staff, parlandone anche con Perin".

Tra i vari interventi decisivi sfoderati sabato dall'ex Napoli, una parata in particolare viene privilegiata dal giocatore: "e la palla è passata tra le gambe di Bani. La parata su Lautaro invece è stata più istintiva".Gollini è poi tornato sulla sua esperienza, non fortunatissima ma comunque preziosa, al Napoli: ". L'avventura con Spalletti? Ho capito che la testa è fondamentale. Se non sei al top in tutti i sensi, non riesci a essere performante come vorresti. Obiettivi? Giocare tanto e divertirmi, senza mai smettere di essere ambizioso".