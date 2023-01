La volontà del Genoa, ribadita in più battute, di rinnovare la propria fiducia in Massimo Coda malgrado un girone d'andata non certo esaltante, non pare in grado di fermare le voci di mercato che si sviluppano attorno all'attaccante campano.



Chi in particolare pare non volersi proprio arrendere è una vecchia conoscenza del centravanti 34enne, quel Benevento di cui Coda ha già vestito i colori per tre stagioni a cavallo tra Serie A e B mettendo a segno 34 reti in 95 partite.



Ora i sanniti sarebbero intenzionati a riportare il bomber al Vigorito per provare a risalire in classifica. Prima però bisognerà fare i conti con un Grifone che del suo numero 9 continua a dire di non volersi privare.