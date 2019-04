La primavera non fa decisamente bene al Genoa. Dall'inizio della bella stagione il Grifone ha disputato quattro gare racimolando la miseria di un punto e mettendo a segno un solo gol, quello di Lazovic valso l'1-1 in casa del Napoli. Per il resto sono arrivate tre secche sconfitte contro Udinese, Inter e Sampdoria.



Andando poi con lo sguardo a ritroso di un altro mese la situazione non migliora di molto. Dopo la vittoria interna con la Lazio dello scorso 17 febbraio, la squadra di Cesare Prandelli ha incamerato appena sei punti in 8 partite, andando in rete appena tre volte. Paradossalmente tutti i gol sono arrivati contro le prime due della classe, Juventus e Napoli, mentre contro formazioni ben più abbordabili come Chievo e Frosinone, che stanno agli antipodi della classifica rispetto a bianconeri e partenopei, non si è andati oltre due scialbi 0-0.



Segnali non certo incoraggianti in vista di un finale di stagione nel quale il Grifone si trova, proprio a causa dell'andamento lento degli ultimi due mesi, invischiato in quella lotta salvezza che sembrava non essere affar suo.