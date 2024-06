Genoa, la Premier bussa per Frendup: offerta respinta!

Getty Images

proveniente dalla Premier LeagueA rivelare il retroscena di mercato risalente alle scorse ore è Sky Sport, la quale tuttavia non specifica quale club inglese abbia bussato ai cancelli di Villa Rostan nel tentativo di aggiudicarsi le prestazioni del talentuoso e giovane centrocampista danese. Nel recente passato, tuttavia, il ragazzo era finito nel mirino del Liverpool, venendo elogiato pubblicato dall'ormai ex tecnico dei Reds, Jurgen Klopp.Nel corso dell'ultima stagione il 23enne prelevato dal Brondby nel gennaio 2022, si è messo particolarmente in luce risultandoper numero di palloni rubati agli avversari.

In due stagioni e mezza in riva al Mar Ligure, Frendrup ha messo assieme 89 presenze e 4 reti, diventando unae imponendosi anche come ottimo uomo assist, come dimostrano le 5 palle-gol fornite ai compagni soltanto nell'ultima stagione.