Genoa, Malinovskyi vede la luce in fondo al tunnel: primi esercizi dopo l'infortunio

Sono passati più di due mesi da quel maledetto 21 settembre, giorno in cuisi è fratturato il perone durante la sfida di campionato tra Venezia e Genoa.Da allora l'ucraino non ha mai smesso di lavorare per tornare quanto prima a disposizione di un Grifone che ha un dannato bisogno del suo apporto. Smaltiti i tempi di riposo forzato, da un paio di settimane l'ex centrocampista dell'Atalanta ha cominciato ad allenarsi in palestra, aumentando gradualmente il proprio carico di lavoro e documentando sui propri profili social le fasi del recupero.Le immagini più recenti del suo percorso riabilitativo Malinovskyi le ha postate proprio oggi, mostrato gli scatti ripetuti affrontati su un apposito tappeto. Segni incoraggianti in vista di un rientro in campo che comunque appare ancora come una luce molto piccola sul fondo di un tunnel lunghissimo.

Se tutto procederà per il meglio, infatti, il numero 17 rossoblù potrebbe rimettersi a disposizione della squadra verso la fine dell'inverno, ipoteticamente a cavallo tra fine febbraio e l'inizio di marzo.