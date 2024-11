Genoa, rinvio per l'assemblea decisiva per le sorti societarie

Getty Images

L'appuntamento, inizialmente previsto per sabato 30 novembre, slitterà quasi certamente alla prossima settimana a causa di un problema di natura personale che ha colpito nelle scorse uno dei componenti del consesso.Si tratta di una tappa cruciale per il destino del Grifone. Durante l'assemblea infatti non soloma, come detto,. La crisi della 777 ha difatti imposto la messa in vendita di tutti gli asset appartenenti alla holding di Miami, Genoa compreso. Il controllo del club passerà dunque momentaneamente alla A-Cap, il maggiore creditore della 777.

Quest'ultima ha già a sua volta incaricato la banca d'affari Moelis di ricerca nuovi investitori disposti ad assumersi una quota maggioritaria o di minoranza della società rossoblù, regalando dunque un nuovo futuro al club più antico d'Italia.