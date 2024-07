Getty Images

Genoa, occhi su un giovane talento dello Spezia per sostituire Strootman

10 minuti fa



Sistemata la porta, con l'ingaggio ufficializzato nella giornata di oggi di Pierluigi Gollini, prelevato in prestito dall'Atalanta, ora il club rossoblù prova a rinforzare anche il proprio reparto mediano.



Nel mirino del Grifone sarebbe entrato un giovane centrocampista di proprietà dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Genoa avrebbe individuato nel 21enne Rachid Kouda un profilo potenzialmente interessante per sostituire il partente Kevin Strootman.



Non è tuttavia da escludere anche la possibilità che i rossoblù decidano di lasciare il ragazzo in prestito agli aquilotti per un'altra stagione pur acquisendone il cartellino a titolo definitivo.