Genoa: piace il 'nuovo Mkhitaryan', seguito anche da Inter e Milan

Il Genoa guarda ad est alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.Tra gli obiettivi di mercato del Grifone ci sarebbe anche il 24enne centrocampista russo, naturalizzato armeno,di proprietà del Krasnodar, club in cui milita da sempre.Seguito nel recente passato da diversi club italiani, tra cui Milan e Inter, Spercjan è un centrocampista ecclettico che può giocare da trequartista ma anche da ala o da mezzala e che possiede una grande confidenza con la porta avversaria, come dimostrano le 11 reti e i sette assist messi a referto nelle 29 partite disputate nell'ultima edizione del campionato russo. caratteristiche che, unite al colore del suo passaporto, lo hanno fatto accostare al connazionale e quasi pari ruolo Henrikh Mkhitaryan.

Con la maglia dell'Armenia, con la quale ha debuttato nel marzo 2021, Spercjan ha fin qui collezionato 27 presenze e quattro reti.